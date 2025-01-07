Уровень доверия к Зеленскому в Украине начал снижаться – опрос КМИС

Социологи подчеркивают, что между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие

Владимир Зеленский (Фото: JULIEN DE ROSA/EPA)

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому среди украинцев несколько упал за последние месяцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Украинцев спросили: "Насколько Вы доверяете или не доверяете Владимиру Зеленскому?"

Так, на декабрь 2024 года 52% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли – 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением. Хотя показатели доверия за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным (+13%).

Социологи подчеркнули, что в этом случае респондент мог выбрать один из зачитывавшихся вариантов: "совсем не доверяю", "скорее не доверяю", "скорее доверяю", "полностью доверяю". Вариант "трудно сказать" не зачитывался, но инициативно респонденты могли попросить отметить его (т.е. когда сам респондент отвечает интервьюеру, что не может выбрать из предложенных четырех вариантов, и ему трудно определиться).

Когда же респондентам зачитали вариант "трудно сказать", часть тех, кто его выбирает, выросла до 24% (по сравнению с 9%). В то же время снизилась и доля доверяющих и не доверяющих. Так, в таком случае уровень доверия составляет 45%, недоверия – 31%.

Опрос проводился по собственной инициативе КМИС 2-17 декабря 2024 года по телефону среди 2000 респондентов старше 18 лет со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий (половине респондентов вопрос ставился в одной формулировке, половине – в другой формулировке). При обычных обстоятельствах погрешность не превышала бы 4,1%, но в условиях войны добавляется определенное систематическое отклонение.