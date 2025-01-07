Рівень довіри до Зеленського в Україні знову почав падати – опитування КМІС

Володимир Зеленський (Фото: JULIEN DE ROSA/EPA)

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського серед українців дещо впав за останні місяці. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Українців запитали: "Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?".

Так, станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли Зеленському, не довіряли – 39%. Решта 9% відповіли, що не можуть визначитися зі своїм ставленням. Хоча показники довіри за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри лишається позитивним (+13%).

Соціологи навели динаміку довіри до Зеленського з 2019 року і до грудня 2024 року. Після повномасштабного вторгнення довіра зросла до 90%. Наприкінці 2023 року 77% довіряли президенту, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року – до 59% (водночас частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%). До жовтня 2024-го ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024-го рівень довіри знов почав знижуватися, хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до Зеленського (тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра).

Соціологи наголосили, що в цьому випадку респондент міг обрати один із варіантів, які зачитувалися: "зовсім не довіряю", "скоріше не довіряю", "скоріше довіряю", "повністю довіряю". Варіант "важко сказати" не зачитувався, але ініціативно респонденти могли попросити відмітити його (тобто коли сам респондент відповідає інтерв’юеру, що не може обрати із запропонованих чотирьох варіантів і йому важко визначитися).

Коли ж респондентам зачитали варіант "важко сказати", частка тих, хто його обирає, зросла до 24% (проти 9%). Водночас знизилась і частка тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє. Так, у такому випадку рівень довіри становить 45%, недовіри – 31%.

Опитування проводилось за власною ініціативою КМІС 2-17 грудня 2024 року телефоном серед 2000 респондентів старше 18 років зі всієї України, крім тимчасово окупованих територій (половині респондентів запитання ставилося в одному формулюванні, половині – в іншому формулюванні). За звичайних обставин похибка б не перевищувала 4,1%, але в умовах війни додається певне систематичне відхилення.