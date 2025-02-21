Все больше украинцев считают, что нужно искать компромисс для завершения войны – опрос

ВСУ (Фото: ОК "Запад" 2025)

В феврале 2025 года до 81% увеличилось количество украинцев, считающих, что для завершения полномасштабной войны нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран. В марте 2022 года такого мнения придерживались 69% граждан, свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

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За этот период с 27% до 11% уменьшилось количество граждан, выступающих за то, чтобы отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий. Высокий процент поддержки этого решения фиксировался в феврале и июле 2023 года – по 60%. А показатель поиска компромиссного решения в этот период был самым низким – по 35%.

После июля 2023 года количество украинцев, поддерживающих продолжение боевых действий до освобождения всех территорий, начало снижаться, а количество выступающих за поиск компромисса соответственно увеличиваться: январь 2024 года – 40% и 55%, июнь 2024 года – 21% 20, январь 2025 года – 13% та 81%.

Вместе с тем, в течение трех лет фиксировалось 1-2% украинцев, выступавших за то, чтобы согласиться на большинство требований России. Самый высокий показатель фиксировался в октябре-ноябре 2024 года.

Результаты опроса (Фото: Рейтинг)

Справка. Опрос был проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера в период 20-21 февраля 2025 среди украинцев в возрасте от 18 лет. Всего было опрошено 1200 респондентов.



Опрос не проводился на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины.



Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.