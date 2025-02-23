Українська резолюція буде голосуватися в ООН, не суперечить документу США – Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: EPA)

Українська резолюція щодо третіх роковин повномасштабного російського вторгнення буде винесена на голосування на Генеральній асамблеї ООН, проєкти України та США не суперечать один одному, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час форуму " Україна. Рік 2025".

Посадовця запитали, чи збирається Україна відмовитися від своєї резолюції.

Роботу над українським документом було розпочато завчасно, на момент завершення реєстрації подання Україна вже мала 56 країн, що доєдналися до резолюції, зауважив Сибіга.

"Це значна цифра держав-однодумців, які підтримують українську сторону, але тут більше про принципи. Тому що українська резолюція – це про підтримку територіальної цілісності й суверенітету, це про підтримку міжнародного права, це про підтримку статуту ООН", – зауважив міністр.

Посадовець зазначив, що 21 лютого американська сторона поінформувала представництво України в ООН про свій намір внести також "дуже стислу" резолюцію щодо роковин великої війни проти України. Документ уже зареєстровано для винесення його до зали Генасамблеї.

Сибіга вважає, що українська та американська резолюції не є взаємовиключними процесами, оскільки резолюція України фокусується на послідовній позиції, що фіксувалася в ООН з початку повномасштабного вторгнення.

Продовжується дипломатичний процес – за ці півтори доби голова МЗС України провів 22 телефонні розмови й мав обмін повідомленнями "іншими способами".

Посадовець зауважив, що Україна має "тверду підтримку" своєї резолюції з боку країн, що до неї доєдналися.

Українська резолюція буде винесена на голосування на Генасамблеї ООН, підсумував Сибіга.

ДОВІДКА Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто є необов'язковими до виконання. Водночас такі документи висловлюють позицію держав-членів ООН з тих чи інших питань. Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто є необов'язковими до виконання. Водночас такі документи висловлюють позицію держав-членів ООН з тих чи інших питань.