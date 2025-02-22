ООН розглядатиме щонайменше два проєкти резолюції щодо війни Росії проти України

Авторами одного з проєктів стали 58 держав, зокрема Україна

Генасамблея ООН (Фото: Justin Lane / EPA)

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй у понеділок, 24 лютого, розглядатиме щонайменше два проєкти резолюції до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення до України. Про це повідомив кореспондент Укрінформу.

Планується, що ООН розглядатиме проєкт від групи більшості демократичних країн, серед яких також Україна, та окремо американський варіант.

Авторами першого проєкту, який, зокрема, закликає Росію "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", стали 58 держав.

Серед них усі держави Європейського Союзу, включно з Угорщиною та Словаччиною, а також Велика Британія, Молдова, Грузія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Канада, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія, Ліберія, Мікронезія, Маршаллові Острови, Палау та інші держави.

Раніше газета Washington Post повідомила, що Вашингтон закликав Київ відкликати ініційований Україною колективний проєкт, який засуджує російську агресію, проте отримав відмову, оскільки американський варіант сприйняли в Києві як близький до проросійської позиції.