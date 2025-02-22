WP: США закликали Україну відкликати резолюцію ООН із засудженням Росії

У Києві американська версія документа була сприйнята як близька до проросійської, заявили співрозмовники видання

ООН (Ілюстративне фото: Sarah Yenesel / EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Україну відкликати щорічну резолюцію Організації Об’єднаних Націй, що засуджує російську агресію. Штати хочуть замінити документ пом'якшеною версією. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на одного посадовця і трьох європейських дипломатів, обізнаних з цим питанням.

За словами співрозмовників видання, в Києві американська версія документа була сприйнята як близька до проросійської.

Ця пропозиція приголомшила Київ. Україна відмовилася відкликати свою резолюцію, яка має бути опублікована до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Українська сторона була проінформована про нову пропозицію в п'ятницю, 21 лютого, зазначили співрозмовники.

Державний секретар США Марко Рубіо оприлюднив напередодні заяву, в якій йдеться, що Вашингтон "запропонував просту історичну резолюцію в ООН, яку ми закликаємо підтримати всі країни-члени, щоб прокласти шлях до миру".

"Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти покласти йому край і що мир можливий. Ми твердо віримо, що настав час взяти на себе зобов’язання припинити війну", – йдеться в заяві.

Журналісти пишуть, що цю резолюцію розцінили в Києві як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення, особливо тому, що запит надійшов після того, як Трамп неправдиво звинуватив Україну в розв’язанні війни.

Один зі співрозмовників WP розповів, що Вашингтон розглянув запропоновану Україною резолюцію і "зажадав внести деякі зміни, щоб зробити її м'якшою", включно з "проросійськими" формулюваннями в документі. Потім США запропонували нову резолюцію, вимагаючи від Києва відкликати його версію, яка вже була узгоджена з іншими країнами-партнерами і які планували її підписати.

Нова пропозиція "шокувала" українців, сказав посадовець, і президент Володимир Зеленський наказав Міністерству закордонних справ не відкликати чинну постанову.

"Їхня пропозиція дуже коротка й абсолютно нова за риторикою. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення російського диктатора Володимира Путіна, ніж на заклик до миру", – наголосив співрозмовник WP.

Журналісти зазначили, що звернення Вашингтона до Києва передбачає, що Штати намагаються "обійти всі можливі процедури в ООН", вимагаючи від України добровільно відкликати свій текст, щоб прокласти шлях для інших країн до підписання м'якшого тексту авторства США.

"У нас є багато ознак можливих поганих подій, але шокує те, що вони чинять тиск на [Україну], але не на росіян", – наголосив посадовець.