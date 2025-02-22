AFP: США пропонують проєкт резолюції ООН без згадки територіальної цілісності України

Зазначається, що заява США починається зі спывчуття щодо загибелі людей під час "російсько-українського конфлікту"

Засідання ООН (Фото: x.com/UnitedNations)

США запропонували власний проєкт резолюції Генасамблеї ООН з приводу третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України. В документі немає згадок про окуповані території і критики дій Москви, повідомляє AFP із посиланням на дипломатичні джерела.

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Зазначається, що Україна разом із європейськими союзниками підготували власний текст резолюції. В ньому йдеться про те, що треба подвоїти дипломатичні зусилля для припинення війни у 2025 році, що Росія має понести відповідальність за вторгнення в Україну і підкреслюється прихильність до територіальної цілісності України.

Окрім цього, повторюються попередні вимоги Генасамблеї ООН щодо того, що РФ має негайно вивести свої війська з України.

Однак текст США на 65 слів, з яким вдалося ознайомитися агентству AFP, закликає до "швидкого припинення конфлікту" і в ньому не згадується територіальна цілісність України там немає критики Росії.

Зазначається, що заява починається із висловлення співчуття щодо "трагічної загибелі людей піл час російсько-українського конфлікту". Далі в документі йдеться про те, що мета ООН – підтримка "міжнародного миру і безпеки".