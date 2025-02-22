AFP: США сделали проект резолюции ООН без упоминания территориальной целостности Украины
США предложили собственный проект резолюции Генассамблеи ООН по поводу третьей годовщины полномасштабной войны России против Украины. В документе нет упоминаний об оккупированных территориях и критики действий Москвы, сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.
Украина вместе с европейскими союзниками подготовили собственный текст резолюции. В нем говорится, что нужно удвоить дипломатические усилия для прекращения войны в 2025 году, что Россия должна понести ответственность за вторжение в Украину и подчеркивается приверженность территориальной целостности Украины.
Кроме того, повторяются предыдущие требования Генассамблеи ООН относительно того, что РФ должна немедленно вывести свои войска из Украины.
Однако текст США на 65 слов, с которым удалось ознакомиться агентству AFP, призывает к "скорому прекращению конфликта" и в нем не упоминается территориальная целостность Украины, там нет критики России.
Отмечается, что заявление начинается с выражения соболезнований по поводу "трагической гибели людей в ходе российско-украинского конфликта". Далее в документе говорится, что цель ООН – поддержка "международного мира и безопасности".
- 20 февраля Reuters сообщало, что США отказываются быть соавтором резолюции ООН в поддержку Украины и России.
- В тот же день FT сообщало, что США выступают против фразы "российская агрессия" в заявлении G7 к годовщине войны.
- 21 февраля стало известно, что США "еще решают" по резолюции ООН с осуждением вторжения России в Украину.