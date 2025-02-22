WP: США призвали Украину отозвать резолюцию ООН с осуждением России

В Киеве американская версия документа была воспринята как близкая к пророссийской, заявили собеседники издания

ООН (Иллюстративное фото: Sarah Yenesel/EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Украину отозвать ежегодную резолюцию Организации объединенных наций, осуждающую российскую агрессию. Штаты хотят заменить документ смягченной версией. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на одного чиновника и трех европейских дипломатов, осведомленных в этом вопросе.

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По словам собеседников издания, в Киеве американская версия документа была воспринята как близкая к пророссийской.

Это предложение ошеломило Киев. Украина отказалась отозвать свою резолюцию, которая должна быть опубликована в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Украинская сторона была проинформирована о новом предложении в пятницу, 21 февраля, отметили собеседники.

Государственный секретарь США Марко Рубио обнародовал накануне заявление, в котором говорится, что Вашингтон "предложил простую историческую резолюцию в ООН, которую мы призываем поддержать все страны-члены, чтобы проложить путь к миру".

"Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь положить ему конец, и что мир возможен. Мы твердо верим, что пора взять на себя обязательство прекратить войну", – говорится в заявлении.

Журналисты пишут, что эту резолюцию расценили в Киеве как попытку ограничить любое выражение ответственности России за вторжение, особенно потому, что запрос поступил после того, как Трамп ложно обвинил Украину в развязывании войны.

Один из собеседников WP рассказал, что Вашингтон рассмотрел предложенную Украиной резолюцию и "потребовал внести некоторые изменения, чтобы сделать ее более мягкой", включая "пророссийские" формулировки в документе. Затем США предложили новую резолюцию, требуя от Киева отозвать его версию, уже согласованную с другими странами-партнерами, которые планировали ее подписать.

Новое предложение "шокировало" украинцев, сказал чиновник, и президент Владимир Зеленский приказал Министерству иностранных дел не отзывать действующее постановление.

"Их предложение очень короткое и совершенно новое по риторике. Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к умиротворению российского диктатора Владимира Путина, чем на призыв к миру", — подчеркнул собеседник WP.

Журналисты отметили, что обращение Вашингтона к Киеву предполагает, что Штаты пытаются "обойти все возможные процедуры в ООН", требуя от Украины добровольно отозвать свой текст, чтобы проложить путь для других стран к подписанию более мягкого текста авторства США.

"У нас есть много признаков возможных плохих событий, но шокирует то, что они оказывают давление на [Украину], но не на россиян", — подчеркнул чиновник.