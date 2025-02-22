ООН будет рассматривать минимум два проекта резолюции о войне России против Украины

Авторами одного из проектов стали 58 государств, в том числе Украина

Генасcамблея ООН (Фото: Justin Lane / EPA)

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в понедельник, 24 февраля, будет рассматривать по меньшей мере два проекта резолюции к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщил корреспондент Укринформа.

Планируется, что ООН будет рассматривать проект от группы большинства демократических стран, среди которых также Украина, и отдельно американский вариант.

Авторами первого проекта, призывающего Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", стали 58 государств.

Среди них все государства Европейского Союза, в том числе Венгрия и Словакия, а также Великобритания, Молдова, Грузия, Босния и Герцеговина, Черногория, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Либерия, Микронезия, Маршалловы Острова, Палау и другие государства.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Вашингтон призвал Киев отозвать инициированный Украиной коллективный проект, осуждающий российскую агрессию, однако получил отказ, поскольку американский вариант восприняли в Киеве как близкий к пророссийской позиции.