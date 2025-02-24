Reuters: США закликають країни не голосувати в ООН за колективну резолюцію щодо України

Генасамблея ООН (Фото: Justin Lane/EPA)

Сполучені Штати закликають Генеральну асамблею Організації об’єднаних націй підтримати американську резолюцію з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виступити проти будь-яких правок і голосувати проти тексту, розробленого Україною та європейськими союзниками. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дипломатичну ноту, розіслану в неділю, 23 лютого.

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У документі США описали свою коротку резолюцію як "далекоглядну резолюцію, зосереджену на одній простій ідеї – припиненні війни".

"Завдяки цій резолюції держави-члени можуть створити реальний імпульс до міжнародного миру та безпеки, підтримка яких є основною метою ООН", — йдеться в ноті. Також там є заклик до країн "голосувати проти будь-якої іншої резолюції чи поправок, представлених" під час засідання в понеділок, 24 лютого.

У матеріалі йдеться, що винесений у п'ятницю проєкт резолюції США протиставляє Україну та Європейський Союз, які протягом останнього місяця вели переговори щодо власної резолюції, у якій повторюється вимога ООН до Росії вивести війська та припинити військові дії.

Генасамблея ООН, яка складається зі 193 членів, неодноразово переважною більшістю голосів підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. У проєкті США про це не йдеться.

У варіанті США висловлюється жаль з приводу загибелі людей під час "російсько-українського конфлікту", повторюючи, що головною метою ООН є підтримка міжнародного миру та безпеки та мирне вирішення суперечок. У проєкті лунають заклики якнайшвидше припинити конфлікт і надалі зберігати мир між Україною та Росією.

За словами співрозмовників Reuters у дипломатичних колах, Рада безпеки ООН, яка складається з 15 членів, також має проголосувати за той самий американський текст пізніше в понеділок. Для ухвалення резолюції Радбезу необхідно щонайменше дев'ять голосів "за" і відсутність вето з боку США, Росії, Китаю, Великої Британії та Франції.

Генасамблея має проголосувати за кілька запропонованих поправок до американського проєкту резолюції.

Росія, своєю чергою, запропонувала внести поправки до американського проєкту, щоб згадати про усунення "першопричин" війни. Велика Британія та 24 держави ЄС також запропонували поправки до американського проєкту.

Вони хочуть описати конфлікт як "повномасштабне вторгнення РФ в Україну", підтримати суверенітет і територіальну цілісність України та закликати до "справедливого, міцного та всеосяжного миру" відповідно до Статуту ООН і принципів суверенної рівності та територіальної цілісності.

Резолюції Генасамблеї не є обов’язковими, але мають політичну вагу, відображаючи глобальний погляд на війну. Жодна країна не має права вето.