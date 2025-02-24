FT: У своїй резолюції США зрівняли дії України та Росії

Засідання ООН (Фото: x.com/UnitedNations)

США у своїй резолюції ООН прирівняли дії Росії та України. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на анонімних офіційних осіб, поінформованих про перебіг обговорень.

Зазначається, що Вашингтон закликав Організацію об'єднаних націй відкликати резолюцію, співавторами якої виступили Україна та Євросоюз. Натомість запропонував свій текст, у якому, крім прирівнювання дій, висловився про трагічну втрату "життів у російсько-українському конфлікті".

"Це [американське] формулювання, очевидно, неприйнятне для нас. Все це пов'язано між собою і є частиною ширшої зміни позиції США", – сказав один зі співрозмовників.

Повідомляється, що ймовірне голосування щодо європейських та американських резолюцій може відбутися 24 лютого після публікації заяви країн Великої сімки (G7).

Двоє офіційних осіб повідомили, що Радбез ООН також має намір провести голосування щодо резолюції США 24 лютого вдень. За словами неназваних чиновників, американська сторона може виступити на боці Росії та Китаю, тобто проти публічної підтримки України з боку Заходу.