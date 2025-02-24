США и Россия проголосовали против украинской резолюции в ООН
93 страны проголосовали за проукраинскую резолюцию на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Суспільне.
Соавторами текста выступили Украина и более 50 стран.
Среди прочих, США, Россия, Беларусь, Израиль и Венгрия проголосовали против документа. Китайская народная республика воздержалась.
Всего против документа выступили 18 стран, воздержались 65.
Между тем Генассамблея приняла и документ США: 89 стран за 8 против 70 воздержались. В частности, против резолюции выступили РФ и Белоруссия.
Украина и европейские партнеры удержались.
Представительница Штатов в ООН Дороти Ши призвала голосовать за американский вариант резолюции. Также США разослали странам-членам организации письма с просьбой проголосовать за свой документ и голосовать против "любого другого варианта или поправок".
Против украинской резолюции выступала и Россия. Представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя призвал голосовать против документа, а также предложил поправку к американскому тексту с призывом "немедленно прекратить украинский конфликт, в том числе путем устранения его первопричин". Американская представительница призвала другие страны не голосовать за российские поправки к своей резолюции.
В украинском документе Россию называют страной-агрессоркой и требуют вывести войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. В американской резолюции РФ не признается агрессором.
- 20 февраля 2025 года Reuters сообщало, что США отказываются быть соавтором резолюции ООН в поддержку Украины и против России. 21 февраля стало известно, что США "еще решают" по резолюции ООН с осуждением вторжения России в Украину.
- AFP сообщило, что США предлагают проект резолюции ООН без упоминания территориальной целостности Украины. В документе нет упоминаний об оккупированных территориях и критики действий Москвы. WP сообщила, что Вашингтон призвал Киев отозвать инициированный Украиной коллективный проект резолюции.
- Глава украинской дипломатии Сибига заявлял, что эти две резолюции не противоречат друг другу.