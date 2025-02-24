США и Россия проголосовали против украинской резолюции в ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины Марианна Беца на Генассамблее ООН (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

93 страны проголосовали за проукраинскую резолюцию на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Суспільне.

Соавторами текста выступили Украина и более 50 стран.

Среди прочих, США, Россия, Беларусь, Израиль и Венгрия проголосовали против документа. Китайская народная республика воздержалась.

Всего против документа выступили 18 стран, воздержались 65.

Скриншот из видео

Между тем Генассамблея приняла и документ США: 89 стран за 8 против 70 воздержались. В частности, против резолюции выступили РФ и Белоруссия.

Украина и европейские партнеры удержались.

Скриншот из видео

Представительница Штатов в ООН Дороти Ши призвала голосовать за американский вариант резолюции. Также США разослали странам-членам организации письма с просьбой проголосовать за свой документ и голосовать против "любого другого варианта или поправок".

Против украинской резолюции выступала и Россия. Представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя призвал голосовать против документа, а также предложил поправку к американскому тексту с призывом "немедленно прекратить украинский конфликт, в том числе путем устранения его первопричин". Американская представительница призвала другие страны не голосовать за российские поправки к своей резолюции.

В украинском документе Россию называют страной-агрессоркой и требуют вывести войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. В американской резолюции РФ не признается агрессором.