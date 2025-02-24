США та Росія проголосували проти української резолюції в ООН

Заступник міністра закордонних справ України Мар'яна Беца на Генасамблеї ООН (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

93 країни проголосували за проукраїнську резолюцію на Генеральній асамблеї ООН, передає Суспільне.

Співавторами тексту виступили Україна та понад 50 країн.

Зокрема, США, Росія, Білорусь, Ізраїль та Угорщина проголосували проти документа. Китайська народна республіка утрималась.

Всього проти документа виступили 18 країн, утрималися 65.

Скриншот з відео

Тим часом Генасамблея ухвалила і документ США: 89 країн за, 8 проти, 70 утрималися. Зокрема, проти резолюції виступили РФ та Білорусь.

Україна та європейські партнери утрималися.

Скриншот з відео

Представниця Штатів в ООН Дороті Ши закликала голосувати за американський варіант резолюції. Також США розіслали країнам-членам організації листи з проханням проголосувати за свій документ та голосувати проти "будь-якого іншого варіанту чи поправок".

Проти української резолюції виступала і Росія. Представник країни-агресора в ООН Василь Небензя закликав голосувати проти документа, а також запропонував поправку до американського тексту з закликом "негайно припинити український конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин". Американська представниця закликала інші країни не голосувати за російські правки до своєї резолюції.

В українському документі Росію називають країною-агресоркою та вимагають вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. В американській резолюції РФ не визнається агресором.