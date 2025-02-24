Генассамблея ООН приняла резолюцию США по годовщине большой войны, Украина – воздержалась

Украина и США во время голосования за проект "Путь к миру" воздержались

Голосование в ООН (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций проголосовала за американский проект резолюции по третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщается на странице ООН в социальной сети X (бывший Twitter).

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Укринформ пишет, что в проект, предложенный США, были внесены правки европейскими государствами.

Изменения к американскому проекту, которые инициировали европейские страны, включали упоминание о полномасштабном вторжении России в Украину, призыв к справедливому и длительному миру в соответствии с Уставом ООН, а также подтверждение поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

В результате "за" резолюцию "Путь к миру" проголосовали – 93 страны, "против" – восемь (Россия, Беларусь и ряд стран Африки). В то же время воздержались 73 государства, среди которых США и Украина.

Ранее в тот же день 93 страны проголосовали за коллективную резолюцию "Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине". Россия и США проголосовали против.

Фото: UN News