Генассамблея ООН приняла резолюцию США по годовщине большой войны, Украина – воздержалась
Генеральная ассамблея Организации объединенных наций проголосовала за американский проект резолюции по третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщается на странице ООН в социальной сети X (бывший Twitter).
Укринформ пишет, что в проект, предложенный США, были внесены правки европейскими государствами.
Изменения к американскому проекту, которые инициировали европейские страны, включали упоминание о полномасштабном вторжении России в Украину, призыв к справедливому и длительному миру в соответствии с Уставом ООН, а также подтверждение поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
В результате "за" резолюцию "Путь к миру" проголосовали – 93 страны, "против" – восемь (Россия, Беларусь и ряд стран Африки). В то же время воздержались 73 государства, среди которых США и Украина.
Ранее в тот же день 93 страны проголосовали за коллективную резолюцию "Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине". Россия и США проголосовали против.
- 20 февраля 2025 года Reuters сообщало, что США отказываются быть соавтором резолюции ООН в поддержку Украины и против России.
- AFP сообщило, что США предлагают проект резолюции ООН без упоминания территориальной целостности Украины. В документе нет упоминаний об оккупированных территориях и критики действий Москвы.
- 22 февраля WP сообщила, что Вашингтон призвал Киев отозвать инициированный Украиной коллективный проект резолюции.