Генасамблея ООН ухвалила резолюцію США щодо річниці великої війни, Україна – утрималася

Україна та США під час голосування за проєкт "Шлях до миру" утрималися

Голосування в ООН (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй проголосувала за американський проєкт резолюції щодо третьої річниці повномасштабного російського вторгнення до України. Про це повідомляється на сторінці ООН в соціальній мережі X (колишній Twitter).

Укрінформ пише, що до проєкту, запропонованого США, були внесені правки європейськими державами.

Зміни до американського проєкту, які зініціювали європейські країни, включали згадку про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, заклик до справедливого й тривалого миру відповідно до Статуту ООН, а також підтвердження підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

У результаті "за" резолюцію "Шлях до миру" проголосували – 93 країни, "проти" – вісім (Росія, Білорусь та низка країн Африки). Водночас утрималися 73 держави, серед яких США та Україна.

Раніше того самого дня 93 країни проголосували за колективну резолюцію "Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні". Росія та США проголосували проти.

Фото: UN News