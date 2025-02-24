Генасамблея ООН ухвалила резолюцію США щодо річниці великої війни, Україна – утрималася
Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй проголосувала за американський проєкт резолюції щодо третьої річниці повномасштабного російського вторгнення до України. Про це повідомляється на сторінці ООН в соціальній мережі X (колишній Twitter).
Укрінформ пише, що до проєкту, запропонованого США, були внесені правки європейськими державами.
Зміни до американського проєкту, які зініціювали європейські країни, включали згадку про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, заклик до справедливого й тривалого миру відповідно до Статуту ООН, а також підтвердження підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
У результаті "за" резолюцію "Шлях до миру" проголосували – 93 країни, "проти" – вісім (Росія, Білорусь та низка країн Африки). Водночас утрималися 73 держави, серед яких США та Україна.
Раніше того самого дня 93 країни проголосували за колективну резолюцію "Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні". Росія та США проголосували проти.
- 20 лютого 2025 року Reuters повідомляло, що США відмовляються бути співавтором резолюції ООН на підтримку України та проти Росії.
- AFP повідомило, що США пропонують проєкт резолюції ООН без згадки територіальної цілісності України. У документі немає згадок про окуповані території й критики дій Москви.
- 22 лютого WP повідомила, що Вашингтон закликав Київ відкликати ініційований Україною колективний проєкт резолюції.