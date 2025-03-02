США и Украине следует вернуться за стол переговоров вместе с Европой – Науседа
Соединенным Штатам и Украине следует вернуться за стол переговоров вместе с европейцами, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Такой вывод он сделал после разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Также он считает, что партнеры "не должны жалеть своих усилий для поддержания прочной трансатлантической связи".
Науседа отметил, что безопасность восточного фланга НАТО – приоритет.
"Европейское принуждение [России] к миру – возможный элемент гарантий безопасности для Украины", – добавил политик.
В воскресенье, 2 марта, Стармер проводит саммит по обороне и безопасности, в котором примут участие лидеры более 10 государств, а также представители НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.
- Издание Financial Times со ссылкой на источники заявило, что Стармер посоветовал президенту Зеленскому наладить диалог с американским лидером Трампом после спора в Белом доме, а также заключить соглашение о редкоземельных металлах.
- Телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает, что в администрации Трампа считают неопределенной ситуацию, сложившуюся после публичной ссоры, и ожидают следующего шага от украинского лидера.