США и Украине следует вернуться за стол переговоров вместе с Европой – Науседа

Гитанас Науседа (Фото: LIGA.net)

Соединенным Штатам и Украине следует вернуться за стол переговоров вместе с европейцами, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Такой вывод он сделал после разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Также он считает, что партнеры "не должны жалеть своих усилий для поддержания прочной трансатлантической связи".

Науседа отметил, что безопасность восточного фланга НАТО – приоритет.

"Европейское принуждение [России] к миру – возможный элемент гарантий безопасности для Украины", – добавил политик.

В воскресенье, 2 марта, Стармер проводит саммит по обороне и безопасности, в котором примут участие лидеры более 10 государств, а также представители НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Издание Financial Times со ссылкой на источники заявило, что Стармер посоветовал президенту Зеленскому наладить диалог с американским лидером Трампом после спора в Белом доме, а также заключить соглашение о редкоземельных металлах.

Телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает, что в администрации Трампа считают неопределенной ситуацию, сложившуюся после публичной ссоры, и ожидают следующего шага от украинского лидера.