FT: Стармер посоветовал Зеленскому вернуться к диалогу с Трампом и соглашению о недрах

Стармер разговаривал с Трампом и Зеленским по телефону после конфликта в пятницу в Овальном кабинете

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: Neil Hall/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посоветовал президенту Владимиру Зеленскому наладить диалог с американским лидером Дональдом Трампом после спора в Белом доме, а также заключить соглашение о редкоземельных металлах. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с разговорами.

Они заявили, что Стармер разговаривал с Трампом и Зеленским по телефону после конфликта в пятницу в Овальном кабинете и призвал их возобновить переговоры, в том числе завершить соглашение о редкоземельных металлах.

1 марта британский премьер публично продемонстрировал поддержку Зеленскому, когда тот прибыл на Даунинг-стрит.

Прием Зеленского в Лондоне резко контрастировал с его встречей с Трампом 28 февраля в Белом доме, отметили журналисты.

Во время субботней встречи Стармер убеждал Зеленского, что он должен сначала наладить отношения с Трампом и что любой мир не будет длительным, если его не гарантируют США, заявили британские чиновники, говорившие на условиях анонимности.

"Приоритет премьер-министра – сделать все возможное для защиты Украины. Это значит, что США должны быть привлечены. Вы должны исправить эти отношения и вернуться к соглашению о полезных ископаемых", – сказал один из соратников Стармера.