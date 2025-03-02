FT: Стармер посоветовал Зеленскому вернуться к диалогу с Трампом и соглашению о недрах
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посоветовал президенту Владимиру Зеленскому наладить диалог с американским лидером Дональдом Трампом после спора в Белом доме, а также заключить соглашение о редкоземельных металлах. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с разговорами.
Они заявили, что Стармер разговаривал с Трампом и Зеленским по телефону после конфликта в пятницу в Овальном кабинете и призвал их возобновить переговоры, в том числе завершить соглашение о редкоземельных металлах.
1 марта британский премьер публично продемонстрировал поддержку Зеленскому, когда тот прибыл на Даунинг-стрит.
Прием Зеленского в Лондоне резко контрастировал с его встречей с Трампом 28 февраля в Белом доме, отметили журналисты.
Во время субботней встречи Стармер убеждал Зеленского, что он должен сначала наладить отношения с Трампом и что любой мир не будет длительным, если его не гарантируют США, заявили британские чиновники, говорившие на условиях анонимности.
"Приоритет премьер-министра – сделать все возможное для защиты Украины. Это значит, что США должны быть привлечены. Вы должны исправить эти отношения и вернуться к соглашению о полезных ископаемых", – сказал один из соратников Стармера.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ним, Трампом и Вэнсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире. После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- CNN писал, что соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах не было подписано.
- Дуда назвал "тупиком" спор между Трампом и Зеленским и считает, что Украина должна еще раз сесть за стол переговоров с президентом США.
- 1 марта Зеленский встретился со Стармером в официальной резиденции последнего на Даунинг-стрит. Британский политик заявил, что Британия будет с Украиной "столько времени, сколько это может понадобиться".