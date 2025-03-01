Дуда считает, что Зеленскому следует вернуться к переговорам с Трампом

Президент Польши считает, что нет другой силы, кроме США, которая могла бы остановить российскую агрессию

Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда назвал "тупиком" спор между лидерами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом и считает, что Украина должна еще раз сесть за стол переговоров с главой США. Его слова перед вылетом в США передает польское радио RMF24.

"Я уже опубликовал сообщения после моего разговора с Владимиром Зеленским о том, что ему следует вести спокойные, конструктивные переговоры. Да, это своего рода торг, потому что президент Трамп – крупный бизнесмен. Он американский миллиардер... он действует по-деловому. Я сказал Владимиру, что я считаю, что нам просто нужно адаптироваться к этому и искать с ним взаимопонимания", – рассказал польский лидер.

Он считает, что необходимо возвращаться за стол переговоров, нужно "садиться договариваться", и Зеленский должен "вернуться за этот стол, спокойно договариваясь о таком решении, которое обеспечит безопасность Украины".

Страны, являющиеся союзниками Украины и поддерживавшие ее с самого начала, будут поддерживать Зеленского в этом, заявил Дуда.

"Я не вижу другой силы, кроме США, которая могла бы остановить российскую агрессию. Зеленский должен вернуться за стол переговоров", – добавил президент Польши.

На вопрос журналистов, проявили ли неуважение к Зеленскому Трампу и вице-президенту Джей Ди Венсу, Дуда заявил, что "могут быть разные" оценки этой ситуации.

"Помните, что встреча состоялась в Овальном кабинете, центральной точке Соединенных Штатов, и некоторые, пожалуй, не без оснований скажут, что это также центральная точка мира, когда речь идет о политике. Каждый политик, даже из крупнейших европейских государств, понимает, что существуют определенные каноны и нормы поведения, которых до сих пор все соблюдали", – считает польський лидер.

Ранее, в пятницу, премьер-министр страны Дональд Туск выступил в поддержку Зеленского.