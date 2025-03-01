Дуда вважає, що Зеленському слід повернутися до переговорів з Трампом
Президент Польщі Анджей Дуда назвав "глухим кутом" суперечку між лідерами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом і вважає, що Україна повинна ще раз сісти за стіл перемовин з очільником США. Його слова перед вильотом до США передає польське радіо RMF24.
"Я вже опублікував повідомлення після моєї розмови з Володимиром Зеленським про те, що йому слід вести спокійні, конструктивні переговори. Так, це свого роду торг, тому що президент Трамп – великий бізнесмен. Він американський мільярдер... Він діє по-діловому. Я сказав Володимиру, що вважаю, що нам просто потрібно адаптуватися до цього і шукати з ним порозуміння", – розповів польський лідер.
Він вважає, що необхідно повертатися за стіл переговорів, потрібно "сідати домовлятися", і Зеленський має "повернутися за цей стіл, спокійно домовляючись про таке рішення, яке надасть безпеку Україні".
Країни, які є союзниками України та допомагали їй від початку, підтримуватимуть Зеленського у цьому, заявив Дуда.
"Я не бачу іншої сили, крім США, яка могла б зупинити російську агресію. Зеленський має повернутися за стіл переговорів", – додав президент Польщі.
На питання журналістів, чи проявили неповагу до Зеленського Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс, Дуда заявив, що "можуть бути різні" оцінки цієї ситуації.
"Пам'ятаймо, що зустріч відбулася в Овальному кабінеті, центральній точці Сполучених Штатів, і дехто, мабуть, не без підстав скаже, що це також центральна точка світу, коли йдеться про політику. Кожен політик, навіть з найбільших європейських держав, розуміє, що існують певні канони та норми поведінки, яких досі всі дотримувалися", – вважає польський лідер.
Раніше, у п'ятницю, прем'єр-міністр країни Дональд Туск виступив на підтримку Зеленського.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ним, Трампом та Венсом відбулася суперечка, це транслювалося у прямому ефірі. Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім. Трамп заявив, що Зеленський хоче воювати й не прагне укладати мирну угоду.
- Держсекретар Рубіо вважає, що президент України має перепросити перед Трампом після того, що сталося.
- Згодом Зеленський заявив, що відносини з Америкою ще можна врятувати, оскільки, за його словами, це більше ніж стосунки між двома президентами. Він повідомив, що не проситиме вибачення у Трампа.