Дуда вважає, що Зеленському слід повернутися до переговорів з Трампом

Президент Польщі вважає, що немає іншої сили, крім США, яка могла б зупинити російську агресію

Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда назвав "глухим кутом" суперечку між лідерами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом і вважає, що Україна повинна ще раз сісти за стіл перемовин з очільником США. Його слова перед вильотом до США передає польське радіо RMF24.

"Я вже опублікував повідомлення після моєї розмови з Володимиром Зеленським про те, що йому слід вести спокійні, конструктивні переговори. Так, це свого роду торг, тому що президент Трамп – великий бізнесмен. Він американський мільярдер... Він діє по-діловому. Я сказав Володимиру, що вважаю, що нам просто потрібно адаптуватися до цього і шукати з ним порозуміння", – розповів польський лідер.

Він вважає, що необхідно повертатися за стіл переговорів, потрібно "сідати домовлятися", і Зеленський має "повернутися за цей стіл, спокійно домовляючись про таке рішення, яке надасть безпеку Україні".

Країни, які є союзниками України та допомагали їй від початку, підтримуватимуть Зеленського у цьому, заявив Дуда.

"Я не бачу іншої сили, крім США, яка могла б зупинити російську агресію. Зеленський має повернутися за стіл переговорів", – додав президент Польщі.

На питання журналістів, чи проявили неповагу до Зеленського Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс, Дуда заявив, що "можуть бути різні" оцінки цієї ситуації.

"Пам'ятаймо, що зустріч відбулася в Овальному кабінеті, центральній точці Сполучених Штатів, і дехто, мабуть, не без підстав скаже, що це також центральна точка світу, коли йдеться про політику. Кожен політик, навіть з найбільших європейських держав, розуміє, що існують певні канони та норми поведінки, яких досі всі дотримувалися", – вважає польський лідер.

Раніше, у п'ятницю, прем'єр-міністр країни Дональд Туск виступив на підтримку Зеленського.