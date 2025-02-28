Світові лідери підтримують Україну на тлі сварки Зеленського з Трампом: що пишуть

Свою думку висловили президенти Франції та Молдови, прем’єри Польщі, Норвегії та Швеції

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Низка світових лідерів підтримали Україну після того, як президент Володимир Зеленський публічно посварився з Дональдом Трампом під час перемовин в Овальному кабінеті. Відповідні реакції політики публікують у соціальних мережах.

Одним з перших висловився прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Шановний Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", – написав він.

"Україно, Іспанія з тобою", – лаконічно висловився прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

"Швеція на боці України. Ви боретеся не лише за свою свободу, а й за всю Європу. Слава Україні!" – йдеться у заяві прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона.

Підтримала Україну й президентка Молдови Мая Санду.

"Істина проста. Росія напала на Україну. Росія – агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною", – написала вона.

"Ви повинні поважати тих, хто бореться", – коротко сказав президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи суперечку в Білому домі.

Він додав, що не можна забувати, що є "агресор і жертва".

"Ми підтримуємо Україну в її чесній боротьбі за справедливий і тривалий мир", – написав прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася на підтримку Зеленського.

"Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий президенте", – написала вона українською мовою.

Вона додала, що продовжить працювати з ним заради справедливого і сталого миру.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта повторив слова президентки Єврокомісії.

"Ми стоїмо з Україною як ніколи. Час для Європи активізувати свої зусилля", – написав президент Чехії Петр Павел.

"Латвія підтримує Україну", – написала прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня.

Також на сварку Зеленського та Трампа відреагували німецькі політики.

"Ніхто так не хоче миру, як українці. Тому ми працюємо над спільним шляхом до міцного та справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину – і на Європу", – написав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Україна не одна.

"Німеччина разом із нашими європейськими союзниками об’єднана разом з Україною – і проти російської агресії. Україна може спиратися на непохитну підтримку Німеччини, Європи та інших країн. Їхній захист демократії та їхній пошук миру та безпеки належить нам", – додала Бербок.

"Шановний Володимире, ми стоїмо з Україною в добрий і випробувальний час. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні", – написав майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, звертаючись до Зеленського.

Новина доповнюється...