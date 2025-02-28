Мировые лидеры поддерживают Украину на фоне ссоры Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Ряд мировых лидеров поддержали Украину после того, как президент Владимир Зеленский публично поссорился с Дональдом Трампом во время переговоров в Овальном кабинете. Соответствующие реакции политики публикуют в социальных сетях.

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Одним из первых высказался премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Уважаемый Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки", — написал он.

"Украина, Испания с тобой", – лаконично высказался премьер-министр Испании Педро Санчес.