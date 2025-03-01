Рютте: Суперечка Зеленського і Трампа – прикрість, їм слід відновити стосунки

Генсек НАТО заявив українському лідеру, що США, Україні та Європі потрібно триматися разом, щоб досягти міцного миру

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що суперечка між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом була "прикрою" і їм слід відновити свої стосунки. Його слова в інтерв'ю BBC цитує The Guardian.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Я вже двічі говорив телефоном з президентом Зеленським. І сказав йому, що нам потрібно триматися разом — США, Україні та Європі, щоб привести Україну до міцного миру", – заявив Рютте.

Генсека запитали: що Зеленський розповів йому про свою зустріч з Трампом, – той відповів, що не має права це розкривати, але зазначив: "Я чітко сказав йому, що ми дійсно повинні поважати те, що президент Трамп вже зробив для України", маючи на увазі переносні протитанкові комплекси Javelin, що почали постачатися Києву за першої каденції політика.

Рютте додав, що Україна була б "ніде" (перестала б існувати. – Ред.) без американської підтримки.

"Тому я сказав йому, що ми дійсно повинні віддати належне Трампу за те, що він зробив тоді, що Америка зробила відтоді, а також за те, що Америка все ще робить", – зазначив посадовець.

Генсек НАТО наполягав на тому, що Трамп відданий створенню міцного миру в Україні, але зазначив, що лідер США хоче, щоб Європа та Канада витрачали більше на оборону.

"Я абсолютно переконаний, що США хочуть привести Україну до цього міцного миру. Але очевидно, що для цього їм потрібно переконатися, що ми всі працюємо разом над цим. І важливо, щоб президент Зеленський знайшов спосіб відновити свої стосунки з американським президентом та з вищим американським керівництвом", – розповів Рютте.

За словами посадовця, він обговорював це у п'ятницю з Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, що мають зустрітися ввечері у суботу.

"Коли мирна угода буде укладена, важливо, і я думаю, що це стане відомо вже завтра [під час зустрічі лідерів у Лондоні], щоб багато європейських країн були готові допомогти забезпечити гарантії безпеки в Україні, гарантувати, що ця мирна угода буде тривалою і не буде знову оскаржена росіянами", – підсумував генсек НАТО.