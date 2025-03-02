Bloomberg: Стармер пытался спасти соглашение между Украиной и США, но ему не удалось
После спора в Овальном кабинете между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался спасти соглашение между странами о редкоземельных металлах. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Стармер в телефонных разговорах попытался убедить президентов США и Украины вернуться к переговорам.
Чиновники Великобритании потерпели неудачу в своей попытке спасти украинско-американское экономическое соглашение, близкое к подписанию в пятницу, 28 февраля. Команда Трампа отклонила просьбу вернуться к переговорам, заявив, что нужно время, чтобы "остыть".
Эти усилия показали, как Стармер стремится использовать свои уникальные связи между администрацией Трампа и европейскими лидерами.
Один европейский чиновник рассказал Bloomberg, что администрация Трампа частно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ним, Трампом и Вэнсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире. После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- CNN писал, что соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах не было подписано.
- 1 марта Зеленский встретился со Стармером в официальной резиденции последнего на Даунинг-стрит. Премьер заявил, что Британия будет с Украиной "столько времени, сколько это может понадобиться".