Bloomberg: Стармер пытался спасти соглашение между Украиной и США, но ему не удалось
Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: Chris J. Ratcliffe/EPA)

После спора в Овальном кабинете между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался спасти соглашение между странами о редкоземельных металлах. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Стармер в телефонных разговорах попытался убедить президентов США и Украины вернуться к переговорам.

Чиновники Великобритании потерпели неудачу в своей попытке спасти украинско-американское экономическое соглашение, близкое к подписанию в пятницу, 28 февраля. Команда Трампа отклонила просьбу вернуться к переговорам, заявив, что нужно время, чтобы "остыть".

Эти усилия показали, как Стармер стремится использовать свои уникальные связи между администрацией Трампа и европейскими лидерами.

Один европейский чиновник рассказал Bloomberg, что администрация Трампа частно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения.

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