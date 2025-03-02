Bloomberg: Стармер намагався врятувати угоду між Україною та США, але йому не вдалося

Кір Стармер і Володимир Зеленський (Фото: Chris J. Ratcliffe/EPA)

Після суперечки в Овальному кабінеті між президентом Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався врятувати угоду між країнами про рідкісноземельні метали. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

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Стармер у телефонних розмовах спробував переконати президентів США та України повернутися до переговорів.

Урядовці Великої Британії зазнали невдачі у своїй спробі врятувати українсько-американську економічну угоду, що була близька до підписання у п’ятницю, 28 лютого. Команда Трампа відхилила прохання повернутися до переговорів, заявивши, що потрібен час, щоб "охолонути".

Ці зусилля показали, наскільки Стармер прагне використовувати свої унікальні зв’язки між адміністрацією Трампа та європейськими лідерами.

Один європейський посадовець розповів Bloomberg, що адміністрація Трампа приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського, щоб налагодити відносини.