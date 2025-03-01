"Британія буде з Україною скільки потрібно". Зеленський зустрівся зі Стармером

Кіт Стармер та Володимир Зеленський (Фото: NEIL HALL / EPA)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармер в офіційній резиденції останнього на Даунінг-стріт, передають світові медіа.

"І як ви чули з вітальних вигуків на вулиці, ви маєте повну підтримку в Сполученому Королівстві, і ми будемо з вами, з Україною, стільки часу, скільки це може знадобитися", – сказав Стармер Зеленському, передає The Guardian.

За словами прем'єра, британський народ вийшов до резиденції, щоб продемонструвати, як сильно він підтримує Зеленського та Україну, показати "абсолютну рішучість" Британії стояти поряд з країною й досягти міцного миру, чого хочуть обидва політики.

"Довготривалий мир для України, заснований на суверенітеті та безпеці для України – такий важливий для України, такий важливий для Європи й такий важливий для Сполученого Королівства", – зауважив британський лідер.

Зеленський заявив, що "ми розраховуємо на вашу підтримку", та висловив вдячність народу Британії.

За даними Sky News, зараз між лідерами відбувається приватна зустріч, але незадовго до цього вони поділилися декількома ремарками перед камерами.