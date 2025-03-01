"Війна показує справжніх друзів". Залужний зустрічав Зеленського по прибутті до Лондона
Під час візиту до Великої Британії президента Володимира Зеленського зустрічав посол країни Валерій Залужний.
"Ця війна нас випробовує на стійкість і мужність. А ще – показує справжніх друзів", – написав дипломат у Telegram.
Він зазначив, що у ці дні в Лондоні багато говоритимуть про Україну та подальшу підтримку.
Залужний вважає, що "буде важко, але разом ми все подолаємо".
Напередодні, ввечері 1 березня, Україна та Велика Британія домовилися про близько $2,84 млрд кредиту на оборонні потреби, який погашатиметься з прибутків від заморожених активів Росії. Ці кошти підуть на виробництво зброї в Україні.
- Ввечері 1 березня президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармер в офіційній резиденції останнього на Даунінг-стріт. Британський політик заявив, що Сполучене Королівство буде з Україною "стільки часу, скільки це може знадобитися".
- У неділю, 2 березня, має відбутися зустріч Зеленського з королем Британії Чарльзом III, а також президент має взяти участь в саміті лідерів щодо безпеки й оборони.
- Раніше, 28 лютого, Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ним, Трампом та Венсом відбулася суперечка, це транслювалося у прямому ефірі. Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім.