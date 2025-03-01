"Війна показує справжніх друзів". Залужний зустрічав Зеленського по прибутті до Лондона

Стосовно взаємин з партнерами дипломат заявив, що "буде важко, але разом ми все подолаємо"

Валерій Залужний та Володимир Зеленський (Фото: Telegram посла)

Під час візиту до Великої Британії президента Володимира Зеленського зустрічав посол країни Валерій Залужний.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ця війна нас випробовує на стійкість і мужність. А ще – показує справжніх друзів", – написав дипломат у Telegram.

Він зазначив, що у ці дні в Лондоні багато говоритимуть про Україну та подальшу підтримку.

Залужний вважає, що "буде важко, але разом ми все подолаємо".

Напередодні, ввечері 1 березня, Україна та Велика Британія домовилися про близько $2,84 млрд кредиту на оборонні потреби, який погашатиметься з прибутків від заморожених активів Росії. Ці кошти підуть на виробництво зброї в Україні.