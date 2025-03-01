Україна отримає від Британії майже $3 млрд на виробництво зброї, оплатять з заморожених активів РФ

Фінансування надається строком на 30 років

Кір Стармер, Володимир Зеленський та канцлерка казначейства Британії Рейчел Рівз (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Україна отримає від Великої Британії близько $2,84 млрд кредиту на оборонні потреби, який погашатиметься з прибутків від заморожених активів Росії. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

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Угоду підписали очільник Мінфіну Сергій Марченко та канцлерка казначейства Британії Рейчел Рівз, у церемонії, що відбулася в онлайн-форматі взяли участь президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Кір Стармер.

Виділені кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн Групи Семи, загальний обсяг програми становить $50 млрд.

Цей кредит обслуговуватиметься та погашатиметься коштом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Фінансування надається строком на 30 років й буде спрямоване на фінансування закупівлі "оборонних матеріалів", згідно з українськими потребами.

ДОПОВНЕНО. Президент Зеленський повідомив, що ці гроші підуть на виробництво зброї в Україні.

У межах цього механізму Україна вже отримала $1 млрд від США та 3 млрд євро від Європейського союзу.

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Ввечері 1 березня президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармер в офіційній резиденції останнього на Даунінг-стріт. Британський політик заявив, що Сполучене Королівство буде з Україною "стільки часу, скільки це може знадобитися".

У неділю, 2 березня, має відбутися зустріч Зеленського з королем Британії Чарльзом III, а також президент має взяти участь в саміті лідерів щодо безпеки й оборони.