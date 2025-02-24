Україна отримає від Канади боєприпаси та $5 млрд заморожених активів Росії
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пленарному засіданні "Підтримуй Україну" оголосив про нову допомогу країні. Окрім техніки, йдеться про $5 млрд заморожених активів Росії.
Канада передасть Україні 25 броньованих машин піхоти LAV III, продовжить надавати системи для посадки винищувачів F-16. Також Україна отримає у найближчі місяці чотири тренажери для F-16.
"Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги", – сказав Трюдо.
Канадський прем'єр зазначив, що $5 млрд – це перша частина допомоги коштом надходжень від заморожених російських активів. Кошти будуть передані разом із грантом на допомогу в підтримці енергетичної безпеки.
- 22 лютого The Telegraph повідомляло, що Стармер готується оголосити новий пакет допомоги Україні 24 лютого.
- 24 лютого Австралія оголосила найбільший санкційний пакет проти РФ.
- Також стало відомо, що Швеція передасть Україні системи Robot 70 і Tridon Mk2 і ракети.