Україна отримає від Канади боєприпаси та $5 млрд заморожених активів Росії

До допомоги увійшли боєприпаси, техніка та тренажери для F-16

Джастін Трюдо (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пленарному засіданні "Підтримуй Україну" оголосив про нову допомогу країні. Окрім техніки, йдеться про $5 млрд заморожених активів Росії.

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Канада передасть Україні 25 броньованих машин піхоти LAV III, продовжить надавати системи для посадки винищувачів F-16. Також Україна отримає у найближчі місяці чотири тренажери для F-16.

"Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги", – сказав Трюдо.

Канадський прем'єр зазначив, що $5 млрд – це перша частина допомоги коштом надходжень від заморожених російських активів. Кошти будуть передані разом із грантом на допомогу в підтримці енергетичної безпеки.