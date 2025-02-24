Швеція передасть Україні системи Robot 70 і Tridon Mk2 і ракети

Robot 70 (Фото: Johan Lundahl / Försvarsmakten)

Швеція посилить українську протиповітряну оборону на суму близько $113 млн. Про це написали прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш і міністр освіти Швеції Йоган Персон для газети Svenska Dagbladet.

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Зокрема, Стокгольм надасть Києву системи ППО Robot 70 і Tridon Mk2.

"Robot 70 – це перевірена та добре використовувана система... Tridon Mk2 може протистояти російським масовим атакам простих безпілотників і роботів", – повідомили шведські посадовці.

Також Стокгольм передасть нові ракети для протиповітряної оборони того типу, які вже використовуються Україною, та засоби ППО, що можуть використовувати окремі військовослужбовці.

Довідка Система протиповітряної оборони Robot 70 – переносний зенітно-ракетний комплекс, розроблений у Швеції компанією Bofors Defence і представлений в 1977 році. Оригінальна версія наводилася на ціль за лазерним променем, мала дистанцію перехвату 5 км та можливість вражати цілі на висоті близько 2000 м. Подальший розвиток системи збільшив зону ураження, покращив можливості наведення та керування ракети.



Tridon Mk2 – система ППО, яку в 2024 році на виставці Eurosatory представила британська оборонна компанія BAE Systems. Вона створена на базі морської зенітної 40-мм автоматичної гармати Bofors 40 Mk4, яка стріляє програмованими боєприпасами Bofors 3P на дальність до 12,5 км включно. Tridon Mk2 створена для ураження БпЛА різних типів. Система протиповітряної оборони Robot 70 – переносний зенітно-ракетний комплекс, розроблений у Швеції компанією Bofors Defence і представлений в 1977 році. Оригінальна версія наводилася на ціль за лазерним променем, мала дистанцію перехвату 5 км та можливість вражати цілі на висоті близько 2000 м. Подальший розвиток системи збільшив зону ураження, покращив можливості наведення та керування ракети.Tridon Mk2 – система ППО, яку в 2024 році на виставці Eurosatory представила британська оборонна компанія BAE Systems. Вона створена на базі морської зенітної 40-мм автоматичної гармати Bofors 40 Mk4, яка стріляє програмованими боєприпасами Bofors 3P на дальність до 12,5 км включно. Tridon Mk2 створена для ураження БпЛА різних типів.

6 грудня 2024 року повідомлялось про придбання Швецією та Данією понад 200 нових БМП CV90, частину з яких запланували передати ЗСУ.

23 січня 2025 року стало відомо, що Україна та Швеція готують договір про співпрацю оборонних компаній.

30 січня Швеція заявила про виділення для України найбільшого пакета військової допомоги.

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