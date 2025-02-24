Швеція передасть Україні системи Robot 70 і Tridon Mk2 і ракети
Швеція посилить українську протиповітряну оборону на суму близько $113 млн. Про це написали прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш і міністр освіти Швеції Йоган Персон для газети Svenska Dagbladet.
Зокрема, Стокгольм надасть Києву системи ППО Robot 70 і Tridon Mk2.
"Robot 70 – це перевірена та добре використовувана система... Tridon Mk2 може протистояти російським масовим атакам простих безпілотників і роботів", – повідомили шведські посадовці.
Також Стокгольм передасть нові ракети для протиповітряної оборони того типу, які вже використовуються Україною, та засоби ППО, що можуть використовувати окремі військовослужбовці.
ДовідкаСистема протиповітряної оборони Robot 70 – переносний зенітно-ракетний комплекс, розроблений у Швеції компанією Bofors Defence і представлений в 1977 році. Оригінальна версія наводилася на ціль за лазерним променем, мала дистанцію перехвату 5 км та можливість вражати цілі на висоті близько 2000 м. Подальший розвиток системи збільшив зону ураження, покращив можливості наведення та керування ракети.
Tridon Mk2 – система ППО, яку в 2024 році на виставці Eurosatory представила британська оборонна компанія BAE Systems. Вона створена на базі морської зенітної 40-мм автоматичної гармати Bofors 40 Mk4, яка стріляє програмованими боєприпасами Bofors 3P на дальність до 12,5 км включно. Tridon Mk2 створена для ураження БпЛА різних типів.
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