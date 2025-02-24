Швеция передаст Украине системы Robot 70 и Tridon Mk2 и ракеты

Robot 70 (Фото - Johan Lundahl / Försvarsmakten)

Швеция усилит украинскую противовоздушную оборону на сумму около $113 млн. Об этом написали премьер-министр Ульф Кристерссон, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Швеции Йоган Персон для газеты Svenska Dagbladet.

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В частности, Стокгольм предоставит Киеву системы ПВО Robot 70 и Tridon Mk2.

"Robot 70 – это проверенная и хорошо используемая система... Tridon Mk2 может противостоять российским массовым простым беспилотникам и роботам", – сообщили шведские чиновники.

Также Стокгольм передаст новые ракеты для противовоздушной обороны такого типа, которые уже используются Украиной, и средства ПВО, которые могут использовать отдельные военнослужащие.

Справка Система противовоздушной обороны Robot 70 – переносной зенитно-ракетный комплекс, разработанный в Швеции компанией Bofors Defence и представленный в 1977 году. Оригинальная версия наводилась на цель по лазерному лучу, имела дистанцию перехвата 5 км и возможность поражать цели на высоте около 2000 м. Дальнейшее развитие системы увеличило зону поражения, улучшило возможности наведения и управления ракеты.



Tridon Mk2 – система ПВО, которую в 2024 году на выставке Eurosatory представила британская оборонная компания BAE Systems. Она создана на базе морской зенитной 40-мм автоматической пушки Bofors 40 Mk4, стреляющей программируемыми боеприпасами Bofors 3P на дальность до 12,5 км включительно. Tridon Mk2 создана для поражения БпЛА разных типов. Система противовоздушной обороны Robot 70 – переносной зенитно-ракетный комплекс, разработанный в Швеции компанией Bofors Defence и представленный в 1977 году. Оригинальная версия наводилась на цель по лазерному лучу, имела дистанцию перехвата 5 км и возможность поражать цели на высоте около 2000 м. Дальнейшее развитие системы увеличило зону поражения, улучшило возможности наведения и управления ракеты.Tridon Mk2 – система ПВО, которую в 2024 году на выставке Eurosatory представила британская оборонная компания BAE Systems. Она создана на базе морской зенитной 40-мм автоматической пушки Bofors 40 Mk4, стреляющей программируемыми боеприпасами Bofors 3P на дальность до 12,5 км включительно. Tridon Mk2 создана для поражения БпЛА разных типов.

6 декабря 2024 года сообщалось о приобретении Швецией и Данией более 200 новых БМП CV90, часть из которых запланировали передать ВСУ.

23 января 2025 года стало известно, что Украина и Швеция готовят договор о сотрудничестве оборонных компаний.

30 января Швеция заявила о выделении для Украины крупнейшего пакета военной помощи.

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