Швеция выделила Украине крупнейший пакет военной помощи: Что в него вошло

В пакет вошло вооружение, средства на закупку и финансирование ряда программ

Министр обороны Швеции Пол Йонсон (Фото: x.com/PlJonson)

Правительство Швеции выделило Украине 18-й и крупнейший на сегодня пакет военной помощи на сумму 13,5 млрд шведских крон ($1,2 млрд). Об этом сообщило правительство страны.

Отмечается, что пакет помощи разделен на восемь компонентов, крупнейший из которых – различные закупки новой техники для Украины у шведской и европейских оборонных отраслей. На это выделено 5,9 млрд шведских крон ($536,4 млн).

Сообщается, что военная помощь от Швеции поможет усилить возможности Украины в области дальнего действия. Среди прочего, страна намерена выделить около 1 млрд шведских крон ($90,9 млн) на то, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники дальнего действия.

Также Швеция выделила около 2,8 млрд шведских крон ($255 млн) на финансовую помощь и около 3,3 млрд шведских крон на военное оборудование от шведских вооруженных сил ($300 млн). Сюда входят:

→ удвоение предыдущих 16 боевых катеров Combat Boat 90 (CB 90) и противотанкового оружия

→ 46 грузовиков;

→ 16 боевых катеров 90-х годов (удвоение по сравнению с предыдущими 16 переданными CB 90-х годов);

→ 23 боевых модуля для морского использования;

→ миллион единиц боеприпасов калибра 12,7 мм;

→ 1500 противотанковых ракет TOW;

→ 200 единиц противотанкового оружия, включая учебные материалы;

→ пехотное снаряжение для отдельных солдат и снаряжение подразделений;

→ средства индивидуальной защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ (CBRN).

Услуги, предоставляемые Шведским агентством оборонных исследований и Шведским университетом обороны, оцениваются приблизительно в 180 млн шведских крон ($16,3 млн). Отмечается, что Агентство продолжит работу по созданию соответствующего агентства в Украине.

Кроме того, Университету обороны поручено реализовать образовательную программу для украинских школьников в Украине. На это предусмотрено 650 млн шведских крон ($59 млн).

На обучение украинских военных в течение 2025 года, в частности по программе Interflex и других, выделено 400 млн шведских крон ($37 млн). Отмечается, что в эту сумму входят различные виды мер по техническому обслуживанию переданного в дар шведского имущества.

23 января в Пентагоне сообщили, что указ Трампа о приостановке помощи на 90 дней не касается помощи Украине.

25 января сообщалось, что у Трампа не исключают продажу Украине оружия за счет замороженных российских активов.

Глава Минобороны Германии заявил, что если прекратить помощь Украине завтра, то послезавтра страны не будет.