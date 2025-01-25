Писториус: Если прекратить помощь Украине завтра, то послезавтра страны не будет

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от прекращения помощи Украине. По его словам, если не будет помощи, то и не будет суверенной страны Украина, передает Sueddeutsche.

"Если мы перестанем поддерживать Украину завтра, то послезавтра наступит конец Украины, конец суверенного, свободного государства в центре Европы", – сказал он во время выступления в Пайне, Нижняя Саксония.

Глава немецкого Минобороны отметил, что Украина должна находиться в позиции силы, чтобы в какой-то момент начать переговоры с Россией об окончании полномасштабной войны.

Что касается заявлений о том, что эта война не Германии, Писториус подчеркнул, что это действительно так, но она может коснуться Германии. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин продолжает готовиться. Это, по его словам, можно понять из заявлений диктатора.

"Путин готовится. Мы не знаем, как и когда, но он готовится. Он создает условия, чтобы серьезно угрожать нам, – предупредил немецкий министр. –Имею в виду увеличение производства танков в России и количества солдат".

Писториус допустил, что Путин может и вовсе никогда не решиться на более масштабную "борьбу за мировой порядок", но как министр обороны он не хочет рисковать.

23 января Писториус заявил, что без гарантий безопасности Россия снова нападет на Украину через несколько лет.

Reuters сообщал, что Путин считает, что ключевые цели войны против Украины уже достигнуты.

24 января Путин заявил, что готов к разговору с Трампом об окончании войны против Украины. Ермак же заявил, что диктатор хочет говорить об Украине без Украины, но это недопустимо.