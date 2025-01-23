Путин считает, что ключевые цели войны против Украины уже достигнуты – Reuters

Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Российский диктатор Владимир Путин считает, что ключевые цели войны против Украины уже достигнуты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника, приближенного к Кремлю.

В материале говорится, что в прошлом году Россия достигла значительных территориальных достижений с первых дней полномасштабной войны и сейчас она контролирует почти пятую часть Украины.

Путин считает, что ключевые цели войны уже достигнуты, в частности это контроль над территорией, соединяющей материковую Россию с временно оккупированным Крымом, и ослабление украинских военных, утверждает собеседник.

Диктатор РФ также признает нагрузку, которую война создает для экономики, сказал он, ссылаясь на "действительно большие проблемы", такие как влияние высоких процентных ставок на невоенный бизнес и промышленность.