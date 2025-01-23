Путін вважає, що ключові цілі війни проти України вже досягнуті – Reuters

Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що ключові цілі війни проти України вже досягнуті. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника, наближеного до Кремля.

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У матеріалі йдеться, що торік Росія досягла найзначніших територіальних здобутків з перших днів повномасштабної війни й зараз вона контролює майже п’яту частину України.

Путін вважає, що ключові цілі війни вже досягнуті, включно з контролем над територією, яка з’єднує материкову Росію з тимчасово окупованим Кримом, і послабленням українських військових, стверджує співрозмовник.

Диктатор РФ також визнає навантаження, яке війна створює для економіки, сказав він, посилаючись на "справді великі проблеми", як-от вплив високих процентних ставок на невійськовий бізнес і промисловість.