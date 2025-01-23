Путін вважає, що ключові цілі війни проти України вже досягнуті – Reuters
Російський диктатор Володимир Путін вважає, що ключові цілі війни проти України вже досягнуті. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника, наближеного до Кремля.
У матеріалі йдеться, що торік Росія досягла найзначніших територіальних здобутків з перших днів повномасштабної війни й зараз вона контролює майже п’яту частину України.
Путін вважає, що ключові цілі війни вже досягнуті, включно з контролем над територією, яка з’єднує материкову Росію з тимчасово окупованим Кримом, і послабленням українських військових, стверджує співрозмовник.
Диктатор РФ також визнає навантаження, яке війна створює для економіки, сказав він, посилаючись на "справді великі проблеми", як-от вплив високих процентних ставок на невійськовий бізнес і промисловість.
- 4 січня 2025 року Мілітарний писав, що протягом 2024 року Сили безпеки та оборони втратили контроль над понад 3600 км² території України.
- Водночас у НАТО вважають, що наразі росіяни не мають потенціалу для масованого прориву на фронті.