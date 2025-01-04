Мілітарний: У 2024 році Сили оборони втратили контроль над понад 3600 км² території

Найбільші втрати території відбуваються у Донецькій та Харківській областях, повідомило медіа

Військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Протягом 2024 року Сили безпеки та оборони втратили контроль над понад 3600 км² території України, або 20 км² на добу. Про це повідомило онлайн-медіа Мілітарний із посиланням на дані сервісу DeepState.

Водночас за весь 2023 рік окупанти захопили близько 540 км², а українські військові звільнили 430 км².

Найбільші втрати території приходяться на Донецьку та Харківську області. Саме на території Донецької області росіяни зосередили найбільший наступальний потенціал та досягли успіхів.

Темп наступу окупантів упродовж другої половини 2024 року збільшувався. Нижче наведені орієнтовні площі на всіх ділянках, окрім Курської області Росії:

→ червень – 100 км² на місяць та 3,4 км² на добу;

→ липень – 160 км² на місяць та 5,2 км² на добу;

→ серпень – 370 км² на місяць та 12 км² на добу;

→ вересень – 400 км² на місяць та 13,4 км² на добу;

→ жовтень – 560 км² на місяць та 18,7 км² на добу;

→ листопад – 610 км² на місяць та 20,3 км² на добу;

→ грудень – 510 км² на місяць та 16,45 км² на добу.

Ситуація в Херсонській області

Упродовж 2024 року противник зумів ліквідувати плацдарм Сил оборони в районі села Кринки, а також встановити контроль над більшою частиною островів в районі старого річища Дніпра.

За доступними відомостями, загалом протягом року окупанти захопили близько 95 км², що станом на грудень 2023 року перебували під контролем України. Більш ніж половина втрачених територій приходиться на плацдарм в Кринках та просування на навколишніх островах.

Карта бойових дій у Херсонській області станом на 1 січня 2024 року на DeepState

Карта бойових дій у Херсонській області станом на 1 січня 2025 року на DeepState

Ситуація в Запорізькій області

Мілітарний пише, що протягом року Сили оборони втратили контроль над 97 км² території у Запорізькій області. Найбільше противник зумів захопити територій, втрачених в районі села Роботине під час українського наступу у 2023 році. Решта змін мають локальний характер.

Однак в районі Кам’янського Сили оборони змогли покращити тактичне положення та взяти під контроль близько 5 км² території.

Карта бойових дій у Запорізькій області станом на 1 січня 2024 року на DeepState

Карта бойових дій у Запорізькій області станом на 1 січня 2025 року на DeepState

Ситуація в Донецькій області

У Донецькій області упродовж 2024 року активність окупантів була найбільшою.

На ділянці Велика Новосілка – Очеретине росіяни зберігали та розвивали найбільший наступ. Після тривалих боїв окупанти захопили місто Авдіївка, згодом продовжили наступ на укріплений район Сил оборони в районі Карлівки, що будувався у 2015 році, та його подальшим захопленням.

Після захоплення населеного пункту Очеретине росіяни змогли поповнити втрати, наростити зусилля та поступово здійснити прорив на оперативну глибину, встановивши контроль над містом Селидове, ліквідувати Невельський плацдарм.

В результаті боїв росіяни окупували укріплені райони й міста Красногорівка, Вугледар, а також вийшли на безпосередню близькість до населених пунктів Велика Новосілка та Покровськ. Зараз вони завершують операцію з захоплення міста Курахове.

Загалом за рік російські загарбники зуміли взяти під контроль понад 2400 км² території, просуваючись на всій без винятку протяжності ділянки Велика Новосілка – Очеретине, максимальна глибина захоплених територій складає 45 км.

На ділянці Нью-Йорк – Сіверськ окупанти провели успішні наступи в районі Торецька та Нью-Йорка, істотно відсунувши лінія фронту від окупованого з 2014 року міста Горлівка та створюючи умови для подальшого наступу на південь від міста Костянтинівка.

Загалом на Торецькому напрямку окупанти зуміли прорвати українську оборону уперше з 2022 року по фронту понад 22 км та на глибину в 10 км.

Також протягом року росіяни вели бойові дії в районі міста Часів Яр. Біля Кліщіївки окупанти відновили втрачене у 2023 році положення, а значна частина території продовжує знаходитися в сірій зоні.

На Сіверському напрямку противник мав успіх, просунувся майже на всій лінії фронту протяжністю близько 35 км, але не зміг ліквідувати Сіверського плацдарму Сил оборони.

Загалом протягом року росіяни змогли взяти під контроль близько 335 км² території, точність підрахунку ускладнюється наявністю сірої зони південніше міста Часів Яр.

Протягом року в межах ділянки Лиман – Куп’янськ противник проводив масштабні наступальні операції. На цій ділянці за результатами наступу упродовж року росіяни отримали контроль над не менш як 479 км² території.

Карта бойових дій у Донецькій області станом на 1 січня 2024 року на DeepState

Карта бойових дій у Донецькій області станом на 1 січня 2025 року на DeepState

Ситуація в Харківській області

Внаслідок успішного наступу у травні 2024 року на півночі Харківської області росіяни встановили контроль над 211 км² території та зуміли взяти під контроль 13 населених пунктів.

Однак Сили оборони не тільки змогли зупинити ворожий наступ, а і на певних ділянках відновили контроль над територіями.

Карта бойових дій у Харківській області станом на 1 січня 2024 року на DeepState

Карта бойових дій у Харківській області станом на 1 січня 2025 року на DeepState

Курська операція

У серпні 2024 року Сили оборони розпочали операцію в Курській області Росії, впродовж місяця вони змогли взяти під контроль 1100 км² території. Надалі окупанти провели нарощування резервів для стабілізації ситуації з подальшими контрнаступами.

У результаті контрнаступів росіян під контролем Сил оборони на кінець року залишалося близько 460 км².

Вже тривалий час найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський і Курахівський – там росіяни щодня здійснюють десятки спроб наступати та штурмувати.

4 січня 2025 року 79 бригада показала відео знищення російських окупантів під Кураховим. Попри це росіяни стрімко просуваються на Курахівському напрямку.