У НАТО не бачать потенціалу Росії для масованого прориву на фронті

Крістофер Каволі заявив, що у РФ є труднощі створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив

Крістофер Каволі (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Наразі росіяни не мають потенціалу для масованого прориву на фронті, вважає американський генерал, командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. Таку думку він висловив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Голос Америки.

На запитання, як може розвиватися ситуація на полі бою впродовж цього року, командувач відповів, що не переживає, що Україна може раптово програти.

"Я не бачу потенціалу для масованого прориву [росіян]. І це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із [ситуацією] в обох сторін – ефективна оборона, яку здійснюють українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб зробити потенційний прорив", – наголосив Каволі.

Генерал вважає, що у 2025 році у війні Росії проти України буде значно більше невеликих наступальних дій. Він додав, що вони виснажливі для Росії, тому Москва залучила "тисячі й тисячі солдатів з Північної Кореї".

"Я думаю, що ми продовжимо бачити це напруження між бажанням наступати й браком живої сили з боку росіян. Думаю, це значною мірою визначатиме конфлікт і змусить росіян використовувати більше зброї стримування, як ми побачили, як вони це роблять в останні роки", – висловився Каволі.

2 серпня 2024 року полковник армії США у відставці Гамільтон заявляв, що 2025-й стане вирішальним для України.

4 січня 2025 року Мілітарний писав, що протягом 2024 року Сили безпеки та оборони втратили контроль над понад 3600 км² території України.