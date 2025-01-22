Кристофер Каволи (Фото: Olivier Matthys / EPA)

В настоящее время у россиян нет потенциала для массированного прорыва на фронте, считает американский генерал, командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Такое мнение он высказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает Голос Америки.

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На вопрос, как может развиваться ситуация на поле боя в этом году, командующий ответил, что не переживает, что Украина может внезапно проиграть.

"Я не вижу потенциала для массированного прорыва [россиян]. И это не политическое, а военное видение. Это связано с [ситуацией] у обеих сторон – эффективная оборона, которую совершают украинцы, но также со сложностями для российской стороны создать значительные наступательные силы, чтобы осуществить потенциальный прорыв", — подчеркнул Каволи.

Генерал считает, что в 2025 году в войне России против Украины будет гораздо больше небольших наступательных действий. Он добавил, что они изнурительны для России, поэтому Москва привлекла "тысячи и тысячи солдат из Северной Кореи".

"Я думаю, что мы продолжим видеть это напряжение между желанием наступать и нехваткой живой силы со стороны россиян. Полагаю, это будет в значительной степени определять конфликт и заставит россиян использовать больше оружия сдерживания, как мы увидели, как они это делают в последние годы", – высказался Каволи.

2 августа 2024 года полковник армии США в отставке Гамильтон заявлял, что 2025-й станет решающим для Украины.

4 января 2025 года Милитарный писал, что в течение 2024 года Силы безопасности и обороны потеряли контроль над более чем 3600 км² территории Украины.