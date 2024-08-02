Полковник армии США в отставке: 2025 год будет решающим, в этом году прорыва не будет

В 2024 году маловероятный серьезный прорыв или разрыв линий одной из сторон, заявил Роберт Гамильтон

Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

В 2025 году Украина или Россия будут иметь значительное преимущество по сравнению с тем, какова текущая ситуация на поле боя. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон.

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"2025-й станет решающим для Украины. Одна из сторон до конца следующего года будет иметь значительное преимущество по сравнению с тем, где сейчас, – та, которая эффективнее и быстрее восстановит утраченные силы, людей и технику, добьется успеха", – заявил он.

Отвечая на вопрос, какие сценарии завершения войны наиболее реалистичны и в каком временном диапазоне, Гамильтон сказал, что в этом году победы не стоит ожидать.

По его словам, в 2024 году маловероятный серьезный прорыв или разрыв линий одной из сторон.

Украина расширяет мобилизацию и таким образом пытается бороться с нехваткой людей. Россия может выдержать некоторое время активных боев, набирать людей, отметил полковник в отставке.

"Но Москве трудно заменить технику. Еще может изготовить снаряды. Но не уверен, что заменит в достаточном количестве и качестве гаубицы, танки. Они требуют компонентов, которые им трудно достать. Поэтому для России самая большая проблема – вывести достаточно техники на поле боя. Для Украины – набрать мотивированных людей и научить для западной техники", – резюмировал Гамильтон.

1 августа президент Зеленский сообщал, что после того как российской армии не удалось прорвать украинскую оборону во время наступления на Харьковскую область, они изменили цель – приоритетом для врага сейчас является захват Покровска в Донецкой области.

Который день подряд Генштаб ВСУ сообщает, что горячее всего – на Покровском направлении. По состоянию на вечер 2 августа там произошло больше всего боевых столкновений.

Читайте полное интервью: "Для России вызов – техника. Для Украины – люди", – полковник Роберт Гамильтон