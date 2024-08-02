Полковник армії США у відставці: 2025 рік буде вирішальним, цього року прориву не буде

У 2024 році малоймовірний серйозний прорив чи розрив ліній однією зі сторін, заявив Роберт Гамільтон

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

У 2025 році Україна або Росія матимуть значну перевагу, порівнюючи з тим, якою є поточна ситуація на полі бою. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон.

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"2025-й стане вирішальним для України. Одна зі сторін до кінця наступного року матиме значну перевагу, порівнюючи з тим, де зараз, – та, яка ефективніше та швидше відновить втрачені сили, людей і техніку, візьме гору", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, які сценарії завершення війни найбільш реалістичні й в якому часовому діапазоні, Гамільтон сказав, що цього року перемоги не варто очікувати.

За його словами, у 2024 році малоймовірний серйозний прорив чи розрив ліній однією зі сторін.

Україна розширює мобілізацію й таким чином намагається боротися з нестачею людей. Росія може витримати певний час активних боїв, набиратиме людей, зазначив полковник у відставці.

"Але Москві важко замінити техніку. Ще може виготовити снаряди. Але не певен, що замінить в достатній кількості та якості гаубиці, танки. Вони вимагають компонентів, які їм важко дістати. Тож для Росії найбільша проблема – вивести достатньо техніки на поле бою. Для України – набрати вмотивованих людей і навчити для західної техніки", – резюмував Гамільтон.

1 серпня президент Зеленський повідомляв, що після того як російській армії не вдалося прорвати українську оборону під час наступу на Харківську область, вони змінили ціль – пріоритетом для ворога наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

Котрий день поспіль Генштаб ЗСУ повідомляє, що найгарячіше – на Покровському напрямку. Станом на вечір 2 серпня там відбулося найбільше бойових зіткнень.

Читайте повне інтерв'ю: "Для Росії виклик – техніка. Для України – люди", – полковник Роберт Гамільтон