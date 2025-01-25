Пісторіус: Якщо припинити допомогу Україні завтра, то післязавтра країни не буде

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від припинення допомоги Україні. За його словами, якщо не буде допомоги, то й не буде суверенної країни Україна, повідомляє Sueddeutsche.

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"Якщо ми перестанемо підтримувати Україну завтра, то післязавтра настане кінець України, кінець суверенної, вільної держави в центрі Європи", – сказав він під час виступу в Пайні, Нижня Саксонія.

Глава німецького Міноборони зазначив, що Україна має бути в позиції сили, щоб у якийсь момент розпочати переговори з Росією щодо закінчення повномасштабної війни.

Що стосується заяв про те, що ця війна не Німеччини, Пісторіус підкреслив, що це дійсно так, але вона може торкнутися Німеччини. На його думку, російський диктатор Володимир Путін продовжує готуватись. Це, за його словами, можна зрозуміти із заяв диктатора.

"Путін готується. Ми не знаємо, як і коли, але він готується. Він створює умови, щоб серйозно загрожувати нам, – попередив німецький міністр. – Маю на увазі збільшення виробництва танків у Росії та кількості солдатів".

Пісторіус припустив, що Путін може взагалі ніколи не зважитися на більш масштабну "боротьбу за світовий порядок", але як міністр оборони він не хоче ризикувати.

23 січня Пісторіус заявив, що без гарантій безпеки Росія знову нападе на Україну за кілька років.

Reuters повідомляв, що Путін вважає, що ключових цілей війни проти України вже досягнуто.

24 січня Путін заявив, що готовий до розмови із Трампом про закінчення війни проти України. Єрмак заявив, що диктатор хоче говорити про Україну без України, але це неприпустимо.