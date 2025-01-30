Швеція виділила Україні найбільший пакет військової допомоги: Що до нього увійшло
Уряд Швеції виділив Україні 18-й і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги на суму 13,5 млрд шведських крон ($1,2 млрд). Про це повідомив уряд країни.
Зазначається, що пакет допомоги поділено на вісім компонентів, найбільший із яких – різні закупівлі нової техніки для України у шведської та європейських оборонних галузей. На це виділено 5,9 млрд шведських крон ($536,4 млн).
Повідомляється, що військова допомога від Швеції допоможе посилити можливості України щодо дальньої дії. Серед іншого країна має намір виділити близько 1 млрд шведських крон ($90,9 млн) на те, щоб Україна могла виробляти ракети та безпілотники дальньої дії.
Також Швеція виділила близько 2,8 млрд шведських крон ($255 млн) на фінансову допомогу та близько 3,3 млрд шведських крон на військове обладнання від шведських збройних сил ($300 млн). Сюди входять:
→ подвоєння попередніх 16 бойових катерів Combat Boat 90 (CB 90) та протитанкової зброї
→ 46 вантажівок;
→ 16 бойових катерів 90-х (подвоєння проти попередніх 16 переданих CB 90-х);
→ 23 бойові модулі для морського використання;
→ мільйон одиниць боєприпасів калібру 127 мм;
→ 1500 протитанкових ракет TOW;
→ 200 одиниць протитанкової зброї, включно з навчальними матеріалами;
→ піхотне спорядження для окремих солдатів та спорядження підрозділів;
→ засоби індивідуального захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин (CBRN).
Послуги, які надає Шведське агентство оборонних досліджень і Шведський університет оборони, оцінюються приблизно в 180 млн шведських крон ($16,3 млн). Зазначається, що Агентство продовжить роботу щодо створення відповідного агентства в Україні.
Окрім того, Університету оборони доручено реалізувати освітню програму для українських школярів в Україні. На це передбачено 650 млн шведських крон ($59 млн).
На навчання українських військових протягом 2025 року, зокрема за програмою Interflex та інших, виділено 400 млн шведських крон ($37 млн). Зазначається, що в цю суму входять різні види заходів щодо технічного обслуговування переданого в дар шведського майна.
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