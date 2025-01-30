Швеція виділила Україні найбільший пакет військової допомоги: Що до нього увійшло

У пакет увійшло озброєння, кошти на закупівлю та фінансування низки програм

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Фото: x.com/PlJonson)

Уряд Швеції виділив Україні 18-й і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги на суму 13,5 млрд шведських крон ($1,2 млрд). Про це повідомив уряд країни.

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Зазначається, що пакет допомоги поділено на вісім компонентів, найбільший із яких – різні закупівлі нової техніки для України у шведської та європейських оборонних галузей. На це виділено 5,9 млрд шведських крон ($536,4 млн).

Повідомляється, що військова допомога від Швеції допоможе посилити можливості України щодо дальньої дії. Серед іншого країна має намір виділити близько 1 млрд шведських крон ($90,9 млн) на те, щоб Україна могла виробляти ракети та безпілотники дальньої дії.

Також Швеція виділила близько 2,8 млрд шведських крон ($255 млн) на фінансову допомогу та близько 3,3 млрд шведських крон на військове обладнання від шведських збройних сил ($300 млн). Сюди входять:

→ подвоєння попередніх 16 бойових катерів Combat Boat 90 (CB 90) та протитанкової зброї

→ 46 вантажівок;

→ 16 бойових катерів 90-х (подвоєння проти попередніх 16 переданих CB 90-х);

→ 23 бойові модулі для морського використання;

→ мільйон одиниць боєприпасів калібру 127 мм;

→ 1500 протитанкових ракет TOW;

→ 200 одиниць протитанкової зброї, включно з навчальними матеріалами;

→ піхотне спорядження для окремих солдатів та спорядження підрозділів;

→ засоби індивідуального захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин (CBRN).

Послуги, які надає Шведське агентство оборонних досліджень і Шведський університет оборони, оцінюються приблизно в 180 млн шведських крон ($16,3 млн). Зазначається, що Агентство продовжить роботу щодо створення відповідного агентства в Україні.

Окрім того, Університету оборони доручено реалізувати освітню програму для українських школярів в Україні. На це передбачено 650 млн шведських крон ($59 млн).

На навчання українських військових протягом 2025 року, зокрема за програмою Interflex та інших, виділено 400 млн шведських крон ($37 млн). Зазначається, що в цю суму входять різні види заходів щодо технічного обслуговування переданого в дар шведського майна.

23 січня у Пентагоні повідомили, що указ Трампа про зупинення допомоги на 90 днів не стосується допомоги Україні.

25 січня повідомлялося, що Трамп не виключає продаж Україні зброї коштом заморожених російських активів.

Глава Міноборони Німеччини заявив, що якщо припинити допомогу Україні завтра, то післязавтра країни не буде.