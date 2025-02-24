Украина получит от Канады боеприпасы и $5 млрд замороженных активов России

В помощь вошли боеприпасы, техника и тренажеры для F-16

Джастин Трюдо (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пленарном заседании "Поддерживай Украину" объявил о новой помощи стране. Кроме техники, речь идет о $5 млрд замороженных активов России.

Канада передаст Украине 25 бронированных машин пехоты LAV III, продолжит предоставлять системы для посадки истребителей F-16. Также Украина получит в ближайшие месяцы четыре тренажера для F-16.

"Это вдобавок к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжения и аптечек первой помощи", – сказал Трюдо.

Канадский премьер отметил, что $5 млрд – это первая часть помощи за счет поступлений от замороженных российских активов. Средства будут переданы вместе с грантом в помощь в поддержке энергетической безопасности.