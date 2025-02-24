Украина получит от Канады боеприпасы и $5 млрд замороженных активов России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пленарном заседании "Поддерживай Украину" объявил о новой помощи стране. Кроме техники, речь идет о $5 млрд замороженных активов России.
Канада передаст Украине 25 бронированных машин пехоты LAV III, продолжит предоставлять системы для посадки истребителей F-16. Также Украина получит в ближайшие месяцы четыре тренажера для F-16.
"Это вдобавок к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжения и аптечек первой помощи", – сказал Трюдо.
Канадский премьер отметил, что $5 млрд – это первая часть помощи за счет поступлений от замороженных российских активов. Средства будут переданы вместе с грантом в помощь в поддержке энергетической безопасности.
- 22 февраля The Telegraph сообщало, что Стармер готовится объявить новый пакет помощи Украине 24 февраля.
- 24 февраля Австралия объявила самый большой санкционный пакет против РФ.
- Также стало известно, что Швеция передаст Украине системы Robot 70 и Tridon Mk2 и ракеты.