В третью годовщину большой войны Австралия объявила наибольший санкционный пакет против РФ

В Австралии также уверяют, что еще больше ужесточили запреты на торговлю с Россией

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В третью годовщину полномасштабного российского вторжения Австралия выразила поддержку Украине и объявила новые санкции против РФ. Об этом сообщается на сайте австралийского правительства.

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"Правительство Австралии сегодня ввело целевые финансовые санкции и запрет на поездки 70 лицам, а также целевые финансовые санкции против 79 организаций. Это самый большой пакет санкций для Австралии с февраля 2022 года", – сказано в сообщении.

Новые санкции направлены против лиц, поддерживающих "незаконную администрацию России" на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, включая так называемых "министров", судей и прокуроров, а также лиц, ответственных за связанное с войной сексуальное насилие и принудительную депортацию украинских детей.

Санкции также относятся к лицам и организациям, участвующим в углублении военного сотрудничества между Россией и КНДР, включая развертывание северокорейских войск на поле боя.

"Углубление российско-северокорейского военного сотрудничества является опасным расширением российской войны с серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности", – заявили в Австралии.

Также под санкции попали субъекты в оборонном, транспортном и финансовом секторах России, а также распространяющие дезинформацию, чтобы подорвать ситуацию в Украине и правительствах во всем мире.

Правительство Австрии уверяет, что приняло решительные меры, чтобы убедиться, что австралийцы неосознанно не подпитывают военную экономику России.

"Сегодня мы еще больше ужесточили запреты на торговлю с Россией, запретив поставки коммерческих беспилотников и компонентов, включая предоставление сопутствующих услуг", – сказано в сообщении.

В целом Австралия ввела более 1400 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Также за эти три года Австралия выделила более $1,5 млрд, чтобы помочь Украине защищаться, в том числе свыше $1,3 млрд на военную поддержку, включающую оборудование и помощь в учениях.

12 июля 2024 года стало известно, что правительство Австралии приняло решение предоставить Украине $250 млн военной помощи – это был наибольший вклад страны с момента полномасштабного вторжения России.

18 декабря Сибига обратился к австралийской коллеге с просьбой о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в виде списанной техники.

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