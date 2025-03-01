Украина получит от Британии почти $3 млрд на военные закупки

Кир Стармер, Владимир Зеленский и канцлер казначейства Британии Рейчел Ривз (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE/EPA)

Украина получит от Великобритании около $2,84 млрд кредита на оборонные нужды, который будет погашаться из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Соглашение подписали глава Минфина Сергей Марченко и канцлер казначейства Британии Рэйчел Ривз, в состоявшейся в онлайн-формате приняли участие президент Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер.

Выделенные средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран Группы Семи, общий объем программы составляет $50 млрд.

Этот кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов.

Финансирование предоставляется сроком на 30 лет и будет направлено на финансирование закупки "оборонных материалов" согласно украинским потребностям.

В рамках этого механизма Украина уже получила $1 млрд от США и 3 млрд евро от Европейского союза.

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Вечером 1 марта президент Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в официальной резиденции последнего на Даунинг-стрит. Британский политик заявил, что Соединенное Королевство будет с Украиной "столько времени, сколько это может понадобиться".

В воскресенье, 2 марта, состоится встреча Зеленского с королем Британии Чарльзом III, а также президент должен принять участие в саммите лидеров по безопасности и обороне.