"Война показывает настоящих друзей". Залужный встречал Зеленского по прибытию в Лондон

Посол считает, что "будет тяжело, но вместе мы все преодолеем"

Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото: Telegram посла)

Во время визита в Великобританию президента Владимира Зеленского встречал посол страны Валерий Залужный.

"Эта война нас испытывает на стойкость и мужество. А еще – показывает настоящих друзей", – написал дипломат в Telegram.

Он отметил, что в эти дни в Лондоне будут много говорить об Украине и дальнейшей поддержке.

Залужный считает, что "будет тяжело, но вместе мы все преодолеем".

Накануне, вечером 1 марта, Украина и Великобритания договорились об около $2,84 млрд кредита на оборонные нужды, который будет погашаться из прибыли от замороженных активов России. Эти средства будут направлены на производство оружия в Украине.