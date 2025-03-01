"Война показывает настоящих друзей". Залужный встречал Зеленского по прибытию в Лондон
Во время визита в Великобританию президента Владимира Зеленского встречал посол страны Валерий Залужный.
"Эта война нас испытывает на стойкость и мужество. А еще – показывает настоящих друзей", – написал дипломат в Telegram.
Он отметил, что в эти дни в Лондоне будут много говорить об Украине и дальнейшей поддержке.
Залужный считает, что "будет тяжело, но вместе мы все преодолеем".
Накануне, вечером 1 марта, Украина и Великобритания договорились об около $2,84 млрд кредита на оборонные нужды, который будет погашаться из прибыли от замороженных активов России. Эти средства будут направлены на производство оружия в Украине.
- Вечером 1 марта президент Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в официальной резиденции последнего на Даунинг-стрит. Британский политик заявил, что Соединенное Королевство будет с Украиной "столько времени, сколько это может понадобиться".
- В воскресенье, 2 марта, состоится встреча Зеленского с королем Британии Чарльзом III, а также президент должен принять участие в саммите лидеров по безопасности и обороне.
- Ранее, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ним, Трампом и Венсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире. После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.