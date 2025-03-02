NBC News: У Трампа ждут, чтобы Зеленский "исправил ситуацию" после спора в Белом доме

Один из чиновников заявил, что мяч на стороне Владимира Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В администрации президента США Дональда Трампа считают неопределенной ситуацию, сложившуюся после публичной ссоры в Овальном кабинете, и ожидают следующего шага от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников, осведомленных в этом вопросе.

Официальные лица США заявили, что путь к мирному соглашению, которое положит конец войне в Украине, глубоко неопределенный и полностью зависит от следующих шагов Зеленского.

По словам двух должностных лиц, после ссоры представители администрации Трампа также обсуждали, приостановить ли военную помощь Украине, хотя непонятно, сделает ли Трамп такой шаг и когда он сделает это. Представитель Белого дома отказался от комментариев.

Зеленский был в Белом доме в пятницу, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах. Трамп заявил, что экономическое соглашение с США будет служить гарантией безопасности для Украины против буущего российского вторжения. Но соглашение так и не было подписано и остается во подвешенном состоянии.

В Белом доме утверждают, что в настоящее время переговоры с Украиной приостановлены. Один из чиновников Белого дома сказал: "Мяч на стороне президента Зеленского".

"Президент [Трамп] считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, и он должен прийти и исправить ситуацию", – добавил он.

Другой представитель администрации сказал, что Зеленский пока публично не выразил сожаления по поводу того, что Белый дом считает неуважительным подходом к встрече в Овальном кабинете.