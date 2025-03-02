"Момент, выпадающий раз в поколение". Стармер открыл саммит в Лондоне
Европа сталкивается с моментом для своей безопасности, выпадающим "раз в поколение", заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время открытия саммита лидеров в Лондоне. Слова политика передает издание The Guardian.
"Мы все с вами, с Украиной, столько, сколько потребуется", – сказал Стармер, повторяя свои слова со вчерашней встречи с президентом Владимиром Зеленским.
В то же время премьер предупредил, что "это момент, который бывает раз в поколение для безопасности Европы", поскольку достижение хорошего результата для Украины – это "не просто вопрос правильного или неправильного, это жизненно важно для каждой нации здесь и многих других тоже".
Стармер отметил, что намерен работать над планом для Украины, чтобы "потом обсудить его с США и вместе продвигать его вперед".
Политик добавил, что переговоры в ходе саммита будут сосредоточены на том, как партнеры могут вместе достичь справедливого и продолжительного мира, и как поддержать Украину, потому что "даже когда Россия говорит о мире, она продолжает свою неослабевающую агрессию".
В воскресенье, 2 марта, премьер Британии проводит саммит по обороне и безопасности, в котором принимают участие лидеры более 10 государств, а также представители НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Cтармер сообщил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной, чтобы сформировать и представить мирный план США.
Президент Литвы после разговора с британским премьером заявил, что США и Украине следует вернуться за стол переговоров вместе с европейцами.
- Зеленский встретился с премьером Италии Мелони и сообщил, что для Украины важно сохранять единство вокруг себя и усиливать свои позиции во взаимодействии с союзниками – странами Европы и США.