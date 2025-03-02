"Момент, выпадающий раз в поколение". Стармер открыл саммит в Лондоне

Переговоры будут сосредоточены на том, как партнеры могут вместе достичь справедливого и продолжительного мира и как поддержать Украину.

Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Владимир Зеленский на саммите в Лондоне (Фото: NEIL HALL/EPA)

Европа сталкивается с моментом для своей безопасности, выпадающим "раз в поколение", заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время открытия саммита лидеров в Лондоне. Слова политика передает издание The Guardian.

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"Мы все с вами, с Украиной, столько, сколько потребуется", – сказал Стармер, повторяя свои слова со вчерашней встречи с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время премьер предупредил, что "это момент, который бывает раз в поколение для безопасности Европы", поскольку достижение хорошего результата для Украины – это "не просто вопрос правильного или неправильного, это жизненно важно для каждой нации здесь и многих других тоже".

Стармер отметил, что намерен работать над планом для Украины, чтобы "потом обсудить его с США и вместе продвигать его вперед".

Политик добавил, что переговоры в ходе саммита будут сосредоточены на том, как партнеры могут вместе достичь справедливого и продолжительного мира, и как поддержать Украину, потому что "даже когда Россия говорит о мире, она продолжает свою неослабевающую агрессию".