"Момент для безпеки Європи, що випадає раз на покоління". Стармер відкрив саміт у Лондоні
Європа стикається з моментом для своєї безпеки, що випадає "раз на покоління", заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час відкриття саміту лідерів у Лондоні. Слова політика передає видання The Guardian.
"Ми всі з вами, з Україною, стільки, скільки буде потрібно", – сказав Стармер, повторюючи свої слова з учорашньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Водночас прем'єр попередив, що "це момент, який буває раз на покоління для безпеки Європи", оскільки досягнення хорошого результату для України – це "не просто питання правильного чи неправильного, це життєво важливо для кожної нації тут і багатьох інших також".
Стармер зазначив, що має намір працювати над планом для України, аби "потім обговорити його зі США та разом просувати його вперед".
Політик додав, що переговори під час саміту будуть зосереджені на тому, як партнери можуть разом досягти справедливого та тривалого миру, і як підтримати Україну, тому що "навіть коли Росія говорить про мир, вона продовжує свою невпинну агресію".
У неділю, 2 березня, прем'єр Британії проводить саміт щодо оборони та безпеки, у якому беруть участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Cтармер повідомив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб сформувати й представити мирний план США.
Президент Литви після розмови з британським прем'єром заявив, що США та Україні слід повернутися за стіл переговорів разом з європейцями.
- Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії Мелоні та повідомив, що для України важливо зберігати єдність довкола себе та посилювати свої позиції у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США.