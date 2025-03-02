Уряд Британії розкрив деталі саміту в Лондоні щодо України
У саміті, запланованому на 2 березня в Лондоні, візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Про деталі заходу повідомляється на сайті британського уряду.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер активізує свої зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні, скликавши міжнародних лідерів у Лондоні.
Саміт завершує тиждень напруженої дипломатії для Стармера, під час якого він оголосив про збільшення витрат на оборону. В уряді підтвердили, що британський прем’єр поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським у п’ятницю ввечері після їхньої суперечки в Овальному кабінеті Білого дому.
Стармер привітає прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні на Даунінг-стріт вранці 2 березня, перш ніж на саміті до нього приєднаються лідери України, Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.
Також у заході візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошта.
Дискусії на саміті будуть зосереджені на:
→ зміцненні позицій України зараз – включно з постійною військовою підтримкою та посиленням економічного тиску на Росію;
→ необхідності міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати й захищатися від майбутніх нападів з боку Росії;
→ наступних кроках щодо планування надійних гарантій безпеки.
"У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі США. У нас є можливість об’єднатися, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні, який гарантує їхній суверенітет і безпеку", – заявив Стармер, додавши, що настав час об’єднатися, щоб гарантувати найкращий результат для України та захистити європейську безпеку.
- 25 лютого 2025 року повідомлялося, що 2 березня у Британії європейські лідери обговорять спільні плани щодо оборони й безпеки.
- 1 березня Зеленський зустрівся зі Стармером в офіційній резиденції останнього на Даунінг-стріт. Британський політик заявив, що Британія буде з Україною "стільки часу, скільки це може знадобитися".