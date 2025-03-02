Уряд Британії розкрив деталі саміту в Лондоні щодо України

Кір Стармер і Володимир Зеленський (Фото: Neil Hall/EPA)

У саміті, запланованому на 2 березня в Лондоні, візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Про деталі заходу повідомляється на сайті британського уряду.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер активізує свої зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні, скликавши міжнародних лідерів у Лондоні.

Саміт завершує тиждень напруженої дипломатії для Стармера, під час якого він оголосив про збільшення витрат на оборону. В уряді підтвердили, що британський прем’єр поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським у п’ятницю ввечері після їхньої суперечки в Овальному кабінеті Білого дому.

Стармер привітає прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні на Даунінг-стріт вранці 2 березня, перш ніж на саміті до нього приєднаються лідери України, Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Також у заході візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошта.

Дискусії на саміті будуть зосереджені на:

→ зміцненні позицій України зараз – включно з постійною військовою підтримкою та посиленням економічного тиску на Росію;

→ необхідності міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати й захищатися від майбутніх нападів з боку Росії;

→ наступних кроках щодо планування надійних гарантій безпеки.

"У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі США. У нас є можливість об’єднатися, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні, який гарантує їхній суверенітет і безпеку", – заявив Стармер, додавши, що настав час об’єднатися, щоб гарантувати найкращий результат для України та захистити європейську безпеку.